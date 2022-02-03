"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину

Данилец и Моисеенко жаловались кремлевскому пропагандисту Корчевникову.

Артисты из дуэта "Кролики" Владимир Моисеенко и Владимир Данилец появились на российском телеканале "Россия 1" и жаловались на "травлю" в Украине.

Оба приняли участие в программе "Судьба человека" с ведущим, пропагандистом Борисом Корчевниковым, которому запрещен въезд в Украину.

Моисеенко рассказал, что "первый звоночек был в январе 2015 года, когда сорвали два концерта в Трускавце". После того, как их показали на российском телевидении, где пели о санкциях.

"А нас показали, подмонтировали. Мы эту сьемку вообще не видели. Нас подмонтировали, что мы там сидим и аплодируем. И началась травля по Украине, что вот мы снимаемся в программе, в стране-агрессоре", - пожаловался артист.

Данилец заявил, что в зал их не пускали "ребята с коктейлями Молотова" и выступление пришлось отменить.

Рассказали, что последний их концерт в Украине состоялся в 2015 году.

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Также заявили, что на президента Владимира Зеленского "повлияли какие-то силы".

"Трудно сказать, что произошло. Есть какие-то силы, которые на него повлияли и изменили всю ту риторику и все мысли, которые он говорил на выборах. Все изменено на 100 процентов. Хотя всю жизнь он выступал за счастье, за радость", - сказа Данилец.

А Моисеенко заявил: "С волками жить – по-волчьи выть".

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец находятся в базе сайта "Миротворец". За участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, сказано на сайте. Участвовали в пропагандистском "телемосте" на телеканале "Россия 24". В 2019 году агитировали за кандидата в народные депутаты, "регионалку" Елену Бондаренко.