Скандальные "Кролики" агитируют за "регионалку" Бондаренко

Скандальный дуэт "Кролики" (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко), который участвовал в пропагандистском "телемосте" на телеканале "Россия 24", агитирует за "регионалку" Елена Бондаренко.

Фото агитационного плаката с города Южноукраинск опубликовала в Facebook политолог Олеся Яхно.

Агитация выполнена на русском языке.

Елена Бондаренко баллотируется в народные депутаты в 131-м округе в Николаевской области.

Во время российской агрессии в Украине Владимир Данилец и Владимир Моисеенко участвовали в развлекательных мероприятиях в РФ и на местном телевидении.

На сайте электронных петиций к президенту появились требования о лишении "кроликов" звание "Народный артист Украины".

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Елена Бондаренко - одна из тех, кто голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Список 54 кандидатов в нардепы опубликовали общественные наблюдатели.