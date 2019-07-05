54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы

Назвали всех, кто голосовал за "диктаторские законы" и снова баллотируется.

На выборах в Верховную Раду баллотируется 54 кандидатов, которые голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014.

Фамилии напомнил Комитет избирателей Украины.

Больше всего депутатов, голосовавших за "диктаторские законы", в списке "Опозиційний блок" - 11 человек. это:

Евгений Мураев (№1 в избирательном списке партии),

Виталий Хомутынник (№11),

Евгений Геллер (№12),

Юрий Воропаев (№13),

Дмитрий Добкин (№15),

Татьяна Бахтеева (№26),

Александр Долженков (№28)

Еще 5 депутатов присутствуют в списке "Опозиційна платформа - За життя". это:

Сергей Дунаев (№9),

Юлий Иоффе (№12),

Юлия Левочкина (№21),

Виталий Борт (№28),

Юрий Мирошниченко (№41).

За "диктаторские законы" в 2014 году проголосовали по одному депутату в списке Аграрной партии Украины (Михаил Поплавский, №1 в избирательном списке) и политической партии "Незалежність" (Иван Ступак, №2 в избирательном списке).

"Остальные, 36 человек, баллотируются по одномандатным округам - из них 27 путем самовыдвижения, 10 - выдвинуты политическими партиями: 5 выдвинуто партией "Опозиційна платформа - За життя", 4 - "Опозиційний блок".

ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баллотируются по спискам партий:

1. Поплавский Михаил Михайлович

2. Ступак Иван Иванович

3. Иоффе Юлий Яковлевич

4. Лёвочкина Юлия Владимировна

5. Борт Виталий Петрович

6. Мирошниченко Юрий Романович

7. Дунаев Сергей Владимирович

8. Мураев Евгений Владимирович

9. Хомутынник Виталий Юрьевич

10. Геллер Евгений Борисович

11. Воропаев Юрий Николаевич

12. Добкин Дмитрий Маркович

13. Бахтеева Татьяна Дмитриевна

14. Долженков Александр Валерьевич

15. Ланьо Михаил Иванович

16. Мироненко Михаил Иванович

17. Фабрикант Светлана Самуиливна

18. Труханов Геннадий Леонидович

Баллотируются в одномандатных округах

19. Бондаренко Елена Анатольевна

20. Кацуба Владимир Михайлович

21. Колесников Борис Викторович

22. Новинский Вадим

23. Струк Владимир Алексеевич

24. Мошенский Валерий Захарович

25. Кивалов Сергей Васильевич

26. Климов Леонид Михайлович

27. Фурсин Иван Геннадиевич

28. Барвиненко Виталий Дмитриевич

29. Киссе Антон Иванович

30. Деркач Андрей Леонидович

31. Молоток Игорь Федорович

32. Мысык Владимир Юрьевич

33. Денисенко Анатолий Петрович

34. Фельдман Александр Борисович

35. Гиршфельд Анатолий Мусийович

36. Калетник Григорий Николаевич

37. Биловол Александр Николаевич

38. Лабазюк Сергей Петрович

39. Бондарь Виктор Васильевич

40. Герега Александр Владимирович

41. Бобов Геннадий Борисович

42. Попеску Иван Васильевич

43. Рыбаков Игорь Александрович

44. Ивахив Степан Петрович

45. Павлов Константин Юрьевич

46. ​​Мартовицкий Артур Владимирович

47. Литвин Владимир Михаилович

48. Богуслаев Вячеслав Александрович

49. Балицкий Евгений Виталиевич

50. Святаш Дмитрий Владимирович

51. Сальдо Владимир Васильевич

52. Опанащенко Михаил Владимирович

53. Кальцев Сергей Федорович

54. Бандуров Владимир Владимирович

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16 января Верховная Рада проголосовала за законы, которые ограничивали права украинцев. 120 нардепов голосовали поднятием рук, без использования системы "Рада". Тогда как для принятия изменений необходимо по меньшей мере 226 голосов. Майдановцы назвали законы диктаторскими. Они содержали ряд положений, которые ограничивали права протестующих. Запрещалось ездить колоннами больше пяти машин, собираться на митинги, несогласованные с органами власти, носить защитные шлемы, устанавливать палатки на улицах, способствовать проведению акций протеста, блокировать государственные здания. Все виды СМИ лишили права работать без государственной регистрации. Сим-карты для мобильных телефонов позволили продавать только по паспорту. За нарушение любого пункта закона ввели несколькотысячные штрафы, арест на 15 суток и общественные работы.