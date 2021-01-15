Кошка-путешественница 3 недели плыла из Одессы в Израиль в контейнере с конфетами

В Одессе кошка случайно попала в грузовой контейнер с конфетами и отправилась в трехнедельное путешествие на корабле в Израиль.

Добраться до конечного пункта и не умереть с голоду животному помогла его сообразительность, пишет "7 канал". Кошка прогрызла коробки и ела конфеты.

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Автор: 7kanal.com.ua Кошка прогрызла коробки и ела конфеты

По словам директора одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping, на камеры видеонаблюдения попал момент, когда кошка забежала в контейнер прямо во время погрузки товара на борт. Ее при этом никто не заметил.

"Это уникальный случай. Она плыла морем 3 недели и ела конфеты, прогрызая коробки", - рассказал мужчина.

Директор компании добавил, что такое случилось впервые в практике компании, а также в работе коллег.

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