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пятница, 15 января 2021 12:53

Кошка-путешественница 3 недели плыла из Одессы в Израиль в контейнере с конфетами

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В Одессе кошка случайно попала в грузовой контейнер с конфетами и отправилась в трехнедельное путешествие на корабле в Израиль.

Добраться до конечного пункта и не умереть с голоду животному помогла его сообразительность, пишет "7 канал". Кошка прогрызла коробки и ела конфеты.

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Автор: 7kanal.com.ua
  Кошка прогрызла коробки и ела конфеты
Кошка прогрызла коробки и ела конфеты

По словам директора одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping, на камеры видеонаблюдения попал момент, когда кошка забежала в контейнер прямо во время погрузки товара на борт. Ее при этом никто не заметил.

"Это уникальный случай. Она плыла морем 3 недели и ела конфеты, прогрызая коробки", - рассказал мужчина.

Директор компании добавил, что такое случилось впервые в практике компании, а также в работе коллег.

Министерство сельского хозяйства Австралии хочет поймать и усыпить гоночного голубя Джо. Птица пролетела 13 тыс. км из США в Австралию. Голубь нарушил карантин и должен понести наказание.

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