В Австралии убьют голубя, который прилетел из США - он нарушил карантин

В Австралии хотят усыпить голубя, потому что боятся, что он переносит коронавирус. Фото: wikipedia.org

Министерство сельского хозяйства Австралии хочет поймать и усыпить гоночного голубя Джо. Птица пролетела 13 тыс. км из США в Австралию.

Голубь нарушил карантин и должен понести наказание, сообщили в The Associated Press.

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"Пребывание птицы в Австралии может поставить под угрозу Продовольственный безопасность и популяцию диких птиц в стране. Голубь является прямым риском биологической безопасности", - говорится в заявлении министерства.

По словам секретаря Национальной ассоциации голубей Австралии Брэда Тернера, птицы могут переносить различные болезни, поэтому решение усыпить голубя правильное.

Сенегал сообщил о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа - вирус, поражающий птиц. Сейчас вирус не передается человеку.