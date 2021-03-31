Коронавирус в Украине: имеем новый рекорд по количеству смертей

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,6 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 11 226 новых больных коронавирусом. Из них детей - 491, медработников - 335.

В общем коронавирус подхватили 1 674 168 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 31 марта сообщает Минздрав.

Умерли 32 825 пациентов, из них 407 за последние сутки и это новый рекорд с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1 313 481 пациент, за последние сутки - 6405.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;

Волынская область - 254 случая / 640 прививок;

Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;

Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;

Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;

Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;

Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;

Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;

Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;

Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;

Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;

Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;

Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;

Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;

Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;

Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;

Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;

Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;

Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;

Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;

Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;

Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;

Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.

Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.