Коронавирус в Украине: имеем новый рекорд по количеству смертей

За последние сутки в Украине обнаружили 11 226 новых больных коронавирусом. Из них детей - 491, медработников - 335.
В общем коронавирус подхватили 1 674 168 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 31 марта сообщает Минздрав.
Умерли 32 825 пациентов, из них 407 за последние сутки и это новый рекорд с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1 313 481 пациент, за последние сутки - 6405.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;
Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;
Волынская область - 254 случая / 640 прививок;
Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;
Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;
Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;
Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;
Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;
Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;
Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;
Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;
Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;
Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;
Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;
Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;
Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;
Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;
Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;
Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;
Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;
Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;
Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;
Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;
Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;
Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.
Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.
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