Команда Kyiv Post основала новое англоязычное медиа

Уволенная команда Kyiv Post запустила новое СМИ. Фото: "Детектор.Медиа"

Бывшие сотрудники украинского издания Kyiv Post создали новое англоязычное медиа Kyiv Independent.

Об этом сообщили в Facebook The Kyiv Independent. Сайта нового СМИ пока нет.

"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолчал две недели назад. Но бывшая редакция издания отказывается молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу - источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа The Kyiv Independent ", - говорится в сообщении.

В новый проект журналисты берут "лучшее из наследия Kyiv Post". Также сотрудники обещают развивать более активное взаимодействие с читателями, чем это было у Kyiv Post.

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Журналисты запустили свой аккаунт на краудфандинговой платформе Patreon, чтобы читатели могли добровольными вкладами поддерживать проект. В скором времени команда обещает настроить и коммерческую деятельность.

Также сотрудники запустили информационный бюллетень с рассылкой новостей. Правда, он имеет другое название - Ukraine Daily.

Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post остановила работу 8 ноября. Журналисты Kyiv Post опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что всем сотрудникам сообщили, что они "немедленно" уволены. Около 50 человек в одночасье потеряли работу. Позже экс-сотрудники заявили о поиске инвесторов и рекламодателей для запуска нового медиа.