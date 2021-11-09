Посольство США отреагировало на закрытие англоязычного Kyiv Post в Киеве

Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила работу 8 ноября. Фото: Джульєтт Дрімхантер

Посольство США в Украине надеется, что будет найден способ, позволяющий англоязычному изданию Kyiv Post продолжать свою работу.

"Вчера был печальный день для украинских СМИ. В течение 26 лет Kyiv Post был одним из важнейших независимых медиаголосов Украины на любом языке и неутомимым проводником журналистских стандартов.

Эта роль остается важной, и мы надеемся, что будет найден способ, который позволит изданию продолжать выполнять эту роль и в будущем", – говорится в сообщении посольства в Твиттере.

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Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила работу 8 ноября. Журналисты Kyiv Post опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что всем работникам сообщили, что они "немедленно" уволены. Около 50 человек одновременно и внезапно потеряли работу. Ранее они заявляли, что владелец издания, олигарх Аднан Киван планировал расширить издание и запустить украиноязычную версию под тем же брендом, а также назначить нового главного редактора.