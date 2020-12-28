Коллекционер собрал 2 тыс. новогодних ретро-игрушек

Краевед и директор туристической Baydak-Tour из Хмельницкого Игорь Байдак коллекционирует новогодние игрушки. Собрал уже более 2 тыс. штук. Наиболее давним по 70 лет. Наименьшая игрушка имеет высоту 2 см, наибольшая - с человеческую голову. Новогодние украшения выставляет в помещении юношеской библиотеки.

"Среди древних экземпляров есть прозрачные шары с нарисованными китами, снегурочки, Дед Мороз, припорошена снегом домик, бандура, жук, зайчик, птички, дережабль, лимончик, шишка, желудь, грецкий орех, морковка. Имею игрушки деда и бабы из сказки "О рыбаке и рыбке". Есть семь миниатюрных гномиков, которые производили на экспорт в Германию. Новогодние игрушки СССР выпускали еще и с целью пропаганды. В моей коллекции есть космическая ракета, космонавты, восемь круглых игрушек с выпуклыми пятиконечными звездами и початок кукурузы", - рассказал Gazeta.ua Игорь Байдак.

Автор: предоставлено Игорем Байдаком Игорь Байдак коллекционирует новогодние игрушки 3 года. Собрал их более 2 тысяч

Новогодние украшения третий год выставляет в юношеской библиотеке города.

"Первый раз висели на елке, в прошлом году развесил прямо на "дождике". А в этот раз поставил ретро-елку с игрушками моей бабушки. Они привлекали меня с детства своей магией тепла и доброты. Им полвека. Хранились у моей мамы, тети и моего младшего брата Владимира", - продолжает коллекционер.

Автор: предоставлено Игорем Байдаком Игорь Байдак коллекционирует новогодние игрушки 3 года. Собрал их более 2 тысяч

Большую часть новогодних игрушек купил на "блошиных" рынках, в антикварных магазинах, подарили друзья, знакомые, обычные жители города.

Автор: предоставлено Игорем Байдаком Новогодние игрушки из коллекции Игоря Байдака. Покупал их на "блошиных рынках" и в антикварных магазинах. Некоторые получил в подарок

"Так называемые "кремлевские шары" купил на блошином рынке во Львове. Тот человек приобрел их на таком же рынке в Москве. Видимо, какая-то уборщица Кремля "сперла". Изготовлены из толстого стекла. Желтая и розовая. На первой нарисованные слоники, на второй цветы. Шары с человеческую голову. Еще большую имею львовского производства, правда из тонкого стекла. Среди коллекции есть редкий стеклянный спутник с надписью СССР и слишком тонкими стеклянными антеннами. Высота игрушки 15 см. В этом ее ценность, потому что маленькие встречаются очень часто. За него один коллекционер предлагал три на выбор из его коллекции. Я не согласился", - говорит Байдак.

Автор: предоставлено Игорем Байдаком Игорь Байдак коллекционирует новогодние игрушки 3 года. Собрал их более 2 тысяч

В будущем планирует открыть музей новогодних игрушек. Подобный видел в венгерском городке Сентендре.

Автор: предоставлено Игорем Байдаком Новогодние игрушки из коллекции Игоря Байдака. Покупал их на "блошиных рынках" и в антикварных магазинах. Некоторые получил в подарок

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"Коллекционированием увлекаюсь с семи лет. Начал с марок. Имею восемь больших альбомов. Уже во взрослой жизни, когда был офицером морфлота, увлекся фигурками слоников. Их в моей коллекции более двух тысяч. Из около 100 стран. Надеюсь, что мою тему продолжит мой внук Ярославчик, которому сейчас 2,5 года", - говорит Игорь Байдак.

Майк и Джуди Салливан изготовили в этом году 1,4 тыс. деревянных игрушек, чтобы бесплатно раздать детям на Рождество. 7 лет назад пара пошла на курсы по деревообработке, где одним из направлений было изготовление детских игрушек, пишет CNN. С тех пор 72-летний Майк и 71-летняя Джуди проводят в мастерской по 8 ч. 6 дней в неделю.