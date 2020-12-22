Пара пенсионеров изготовила 1,4 тыс. деревянных игрушек для сирот

Брать плату за игрушки пара отказывается. Фото: pixabay.com

Майк и Джуди Салливан изготовили в этом году 1,4 тыс. деревянных игрушек, чтобы бесплатно раздать детям на Рождество.

7 лет назад пара пошла на курсы по деревообработке, где одним из направлений было изготовление детских игрушек, пишет CNN. С тех пор 72-летний Майк и 71-летняя Джуди проводят в мастерской по 8 ч. 6 дней в неделю.

"Мы - бабушка и дедушка, которые делают то, что им удается лучше всего. Вот и все", - говорит госпожа Салливан.

Супруги живут в Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса, а игрушки отправляет в детские сады, пункты бесплатного распределения продовольствия и благотворительные организации. Салливаны изготавливают игрушечные поезда, грузовики, животных и алфавитные пазлы, которые сначала тестировали на собственных внуках. Их у пары 15.

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Брать плату за игрушки пара отказывается. Доставку Салливаны также осуществляют за свой счет.

Дочь супругов, которая платит налоги родителей, рассказала, что за год они потратили $19 тыс. - 530 тыс. грн. Большинство денег вкладывают в изготовление игрушек. По словам господина Салливана, они с женой стараются не тратить средства на "несерьезные вещи".

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