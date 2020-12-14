Covid-19 в подарок: мужчина в костюме Санта-Клауса заразил 75 человек

У мужчины в костюме Санты перед визитом в дом не было никаких симптомов. Фото: pixabay.com

В Бельгии после визита Санта-Клауса в доме пожилых людей произошла вспышка Covid-19.

61 пенсионер и 14 сотрудников заведения получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает Sky News. У больных наблюдаются симптомы от легких до умеренных.

Мэр муниципалитета Мол, город Антверпен, Вим Кейерс сказал, что визит "организовывали с лучшими намерениями, но мероприятие не удалось". Персонал дома престарелых надеялся, что визит поднимет моральный дух у пожилых людей.

Кейерс подчеркнул, что приложил все усилия, чтобы взять вирус под контроль и помочь пенсионерам. Для этого привлекли Красный крест и губернатора города.

У мужчины в костюме Санты перед визитом в учреждение не было никаких симптомов. Местные власти уверяют, что во время мероприятия он держался на расстоянии от пенсионеров и находился в маске, как и сами постояльцы дома.

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На юге Индии от неизвестной болезни умер человек, еще 315 госпитализировали с такими же симптомами. У пациентов наблюдались симптомы эпилепсии, головокружение и головная боль.