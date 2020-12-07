От неизвестной болезни массово госпитализируют людей

Представники органів охорони здоров'я не виключають масового зараження внаслідок забруднення повітря. Фото: pixabay.com

На юге Индии от неизвестной болезни умер человек, еще 315 госпитализировали с такими же симптомами.

У пациентов наблюдались симптомы эпилепсии, головокружение и головная боль, сообщает The Hindu.

Тесты на Covid-19 оказались отрицательными. Что стало возбудителем, пока неизвестно.

Сейчас проверяют образцы воды, продуктов питания и крови. Представители органов здравоохранения не исключают массового заражения вследствие загрязнения воздуха или употребления некачественных продуктов.

Пациенты быстро выздоравливают. Из больницы выписали уже 170 человек.

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Лидерами мирового антирейтинга по распространению коронавируса являются США и Индия. В странах Европы больше всего новых случаев в Италии, Великобритании, Германии и Украине. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.