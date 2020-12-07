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понедельник, 07 декабря 2020 07:27

В ВОЗ посоветовали, как обезопасить себя и родных в период новогодних праздников

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В ВОЗ посоветовали, как обезопасить себя и родных в период новогодних праздников
Гебреесус посоветовал не путешествовать на Рождество без необходимости. Фото: pexels.com

В период новогодних и рождественских праздников стоит оставаться дома и соблюдать карантинные мероприятия, по возможности избегая скоплений людей.

Такое обращение обнародовал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус в Twitter.

"Все мы хотим быть с близкими во время предстоящих праздников, но не должны расслабляться. Из-за Covid-19 праздники пройдут не так, как обычно, и это не значит, что мы не сможем их отметить. Придерживайтесь локальных или национальных наставлений. Если вы все же встретитесь с членами других домохозяйств, сделайте это на улице, если сможете, а также сохраните дистанцию и наденьте маску", - написал он.

Гебреесус посоветовал не путешествовать на Рождество без необходимости, подчеркнув, что в этот период немало людей остаются дома. Он призвал отмечать праздники с самыми близкими родными и избегать многолюдных шопинг-центров. А также не закупаться в "часы пик".

"Пользуйтесь шопингом онлайн, если можете. Если имеете плохое самочувствие - не путешествуйте!", - добавил он.

Кроме того, глава ВОЗ напомнил о дистанции и дезинфекции рук во время пользования общественным транспортом.

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Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над перечнем ограничений. Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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Дата
07
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