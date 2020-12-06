Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут жесткий карантин

Жесткий карантин могут ввести в январе. Фото: pixabay

Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе.

Правительство совместно с местными властями работает над перечнем ограничений. Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину выходного дня нам удалось несколько стабилизировать эпидемситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе трижды количество тех, кто выздоровел, превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним уровнем нагрузки ", - написал Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что 4 декабря Верховная Рада одобрила пакет законопроектов, разработанных правительством по инициативе президента, по поддержке людей и бизнеса в условиях усиленного карантина.

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По данным Шмыгаля, местные власти поддерживают запрет или ограничение деятельности:

- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ (100%);

- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга (95%);

- праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров (90%).

В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас рассматривается три даты введения карантина. В отличие от полного локдауна, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины. При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.