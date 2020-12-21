Синоптики шокировали неожиданным изменением прогноза на Новый год

До конца декабря украинцев ждут настоящие температурные качели. Фото: pixabay.com

Погода на Новый год будет теплее, чем прогнозировалось. Праздники в некоторых регионах Украины пройдут с температурой выше +10°С.

Потепление начнется 29 декабря и продлится до первых чисел января, уточнили прогноз синоптики сайта Meteoprog.

В столице на Новый год ожидается +4...6°С, во Львове около +8°С, но с начала января там резко похолодает. В Одессе +7...11°С, а в Харькове +2...5°С. Есть вероятность осадков, однако из-за плюсовой температуры скорее всего это будет дождь.

До конца декабря украинцев ждут настоящие температурные качели. Прогнозируют похолодание с морозами в середине следующей недели, но резкое потепление 25 декабря, на юге до +12°С.

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В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, состоится 2-й декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли 1790 года. Звездопад Урсиды будет хорошо виден со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.