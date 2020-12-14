Солнечное затмение 2020: когда ждать и к чему готовиться

В декабре можно наблюдать несколько интересных астрономических явлений сразу: полное солнечное затмение и два метеоритных дождя.

Полное солнечное затмение произойдет 14 декабря, когда Землю укроет тень Луны, которая окажется прямо между Солнцем и нашей планетой. Оно дублирует аналогичное в 2002 году, а следующее подобное произойдет в 2038-м. Полная фаза затмения продлится 130 секунд и пройдет над Чили и Аргентиной, где явление можно будет увидеть во всей красе. По Киеву затмение начнется в 18:13, но визуально пройдет незамеченным.

Автор: od.vgorode.ua

Исследователи явления опровергают теории о его вредном влиянии. Но некоторые астрологи считают, что во время затмений могут возникать головные боли, усталость и раздражительность. Ученые же предостерегают лишь от наблюдений за Солнцем невооруженным взглядом.

14 и 22 декабря - время метеоритных дождей Геминиды и Урсиды.

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В самую длинную ночь года (с 21 на 22 декабря) состоится второй декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды значительно меньше Геминиды, который можно было наблюдать этой ночью. Всего 5-10 метеоров в час. Метеоритный дождь создается остатками кометы Туттля, которую нашли в 1790 году. Звездопад Урсиды будет хорошо виден, смотреть его нужно со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.

Автор: gazeta.ru

21 декабря 2020 также произойдет сближение Юпитера и Сатурна. Эти планеты будут настолько близко расположены друг к другу, так что нам будет казаться, будто они по-космическому целуются.