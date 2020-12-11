Пройдет звездопад Геминиды: где и когда лучше смотреть

В ночь с воскресенья на понедельник рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней. Фото: pixabay.com

В ночь с 13 на 14 декабря на ночном небе будет наблюдаться пик метеорного потока Геминиды.

Об этом сообщает Business Insider.

Геминиды - это метеорный поток, когда в небе вспыхивает до 120 звезд. Они падают с невероятной скоростью. Этот звездный дождь отличается от Персеид яркими красками. Большинство звезд имеют желтый, красный, зеленый и голубой цвет. Луна их при этом не затмевает.

В ночь с воскресенья на понедельник рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней. Желательно найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте. Падающие звезды могут появиться где угодно, но в качестве точки отсчета можно смотреть на созвездия Близнецов.

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Метеорные потоки Геминиды появляются, когда в декабре Земля пересекает орбитальную траекторию астероида 3200 Фаэтон, пробиваясь через пыль от его обломков. Кусочки космического камня могут быть размером с песчинки, но те сгорают в атмосфере и выпускают яркие вспышки света.