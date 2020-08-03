Климатологи подытожили, какой была температура воздуха в столице за последний месяц

Климатологи утверждают, что холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,7 градусов. Фото: pixabay

В Киеве в июле этого года среднемесячная температура воздуха была +21,9°С.

Это превышает климатическую норму на 2,6°С, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Климатологи утверждают, что холоднее всего было 8 июля. Температура под утро опустилась до +11,7°С. Самую большую жару зафиксировали 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла +32,7°С.

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Всего было 8 дней с температурой воздуха выше +30°С.

Осадков в столице выпало 46,5 мм, что составило 53% нормы за месяц.

По данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление наиболее повлияло на два украинских города. За последние 30 лет больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6°С. Меньше всего глобальное потепление сказалось в Ужгороде, где потеплело на 0,9°С.

3 августа антициклон по имени Claws принесет в Украину сухую, преимущественно солнечную погоду. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в комфортных пределах, + 22...28°С, рассказала синоптик Наталья Диденко.