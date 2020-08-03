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понедельник, 03 августа 2020 07:20

"Лето вернется с осенних развлечений" - синоптик рассказала, когда ждать жары

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&quot;Лето вернется с осенних развлечений&quot; - синоптик рассказала, когда ждать жары
Із 4 серпня температура повітря почне відчутно бігти вгору. Фото: pixabay.com

3 сепрня антициклон по имени Claws принесет в Украину красивую сухую, преимущественно солнечную, погоду.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться в комфортных пределах, + 22 + 28 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Днем очаги влажности попытаются размочить идиллическую антициклональную картинку в Центре и на Севере Украины, но вряд ли у них что-то существенное получится. Со вторника лето одумается, вернется с осенних развлечений, и температура воздуха начнет ощутимо бежать вверх", - говорит синоптик.

В Киеве 3 августа без осадков и +24 +26 градусов.

Уже с 4 августа и до конца недели ожидается в большинстве областей +26 +31 градус, только 5 августе несколько похолодает в западной части Украины.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.

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03
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