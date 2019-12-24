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вторник, 24 декабря 2019 16:48

Киев побил новый температурный рекорд за почти 140 лет

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Киев побил новый температурный рекорд за почти 140 лет
По климатической нормой такое значение соответствует температуре середины октября. Фото: LIGA.net

Температура воздуха в Киеве в ночь на 24 декабря побила рекорд за 139 лет метеорологических наблюдений.

Так, столбик термометра не опускался ниже 5,7°С, что на 0,9° С больше предыдущего рекорда в 2015 году. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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По климатической нормой такое значение соответствует температуре середины октября. Кроме того, температуре 23 декабря составила + 8,0°С, что на 0,5°С выше предыдущего наивысшего показателя, который держался с 2015 года.

"Несмотря на чрезвычайно теплую вторую половину декабря, он все же уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их были 20", - отметили в обсерватории.

2019-й год оказался самым теплым за последние 5 лет не только в Украине, но и по всему миру. Потепление связано с изменениями во всей климатической системе.

В декабре через очередную волну тепла начался вегетативный период. Цветут деревья во многих регионах - сливы, калина. Распускается верба, цветы.

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