В Украине царит циклон Ailton: чего ждать от погоды

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1215
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 333
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2673
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 234
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2637
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 684
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
11
7
21
5
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Видео
Все видео
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов
Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2637
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1278
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1341
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 342
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 07:19

В Украине царит циклон Ailton: чего ждать от погоды

  Комментировать
В Украине царит циклон Ailton: чего ждать от погоды
24 декабря в большинстве областей Украины пройдут дожди. Фото - vesti.dp.ua

В Украину пришел циклон Ailton, который 24 декабря принесет влажную погоду в большинстве областей Украины.

Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах - с мокрым снегом и даже метелями. Также на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от осадков, разве что - туманы и морось, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"О весеннем тепле постепенно забывайте - температура воздуха начнет снижаться. Пока не очень заметно, но уже во вторник ожидается +4 +8 градусов, на юге +7 +12 градусов", - говорит синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую погоду ожидать украинском в новогоднюю ночь

В Киеве в канун Рождества западного обряда, Сочельника, 24-го декабря ожидается влажная, еще относительно теплая погода - небольшие дожди и около +6 градусов.

В дальнейшем в столице также постепенно будет холодать. Минусовая температура `придет ориентировочно 27-28 декабря.

В декабре установилась температура, характерная для октября или весны, когда начинается вегетативный период. К середине века температура осенью и декабре еще больше повышаться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине царит циклон Ailton: чего ждать от погоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Оперу о несчастной любви предводителя египетских войск показали в Каире

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 31284
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17406
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 13473
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 11799
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 9945
Общество
Гороскоп на 24 декабря: когда ждать заработков
Гороскоп на 24 декабря: когда ждать заработков
 Просмотров: 432
Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой
Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой Просмотров: 639
В Украине введут электронные паспорта - Федоров
В Украине введут электронные паспорта - Федоров Просмотров: 423
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
5
 Просмотров: 783
Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым
Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым Просмотров: 279
Больше всего комментируют
39
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 47743
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua