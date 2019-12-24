В Украине царит циклон Ailton: чего ждать от погоды

24 декабря в большинстве областей Украины пройдут дожди. Фото - vesti.dp.ua

В Украину пришел циклон Ailton, который 24 декабря принесет влажную погоду в большинстве областей Украины.

Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах - с мокрым снегом и даже метелями. Также на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от осадков, разве что - туманы и морось, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"О весеннем тепле постепенно забывайте - температура воздуха начнет снижаться. Пока не очень заметно, но уже во вторник ожидается +4 +8 градусов, на юге +7 +12 градусов", - говорит синоптик.

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В Киеве в канун Рождества западного обряда, Сочельника, 24-го декабря ожидается влажная, еще относительно теплая погода - небольшие дожди и около +6 градусов.

В дальнейшем в столице также постепенно будет холодать. Минусовая температура `придет ориентировочно 27-28 декабря.

В декабре установилась температура, характерная для октября или весны, когда начинается вегетативный период. К середине века температура осенью и декабре еще больше повышаться.