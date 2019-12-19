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четверг, 19 декабря 2019 17:16

Киев бьет новые температурные рекорды

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Киев бьет новые температурные рекорды
Декабрь 2019 стал самым теплым за все годы наблюдения. Фото: prm.ua

Наивысшую за декабрь за 139 лет наблюдений температуру зафиксировали в Киеве 18 декабря.

После полудня столбик термометра поднялся до 15,2°С, что на 3,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989-м, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла 8,2°С. Это на 2,4°С выше предыдущего рекорда, который держался с 1937 года. По климатической нормой такое значение соответствует температуре 16 октября.

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Ночь на Николая в Киеве оказалась теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8°С, что на 3,0°С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015.

2019-й год оказался самым теплым за последние 5 лет не только в Украине, но и по всему миру. Потепление связано с изменениями во всей климатической системе.

В декабре через очередную волну тепла начался вегетативный период. Цветут деревья во многих регионах - сливы, калина. Распускается верба, цветы.

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