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четверг, 19 декабря 2019 04:25

Чем грозит потепление в Украине: климатолог рассказала о неутешительных последствиях

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Чем грозит потепление в Украине: климатолог рассказала о неутешительных последствиях
Новини Аномальное тепло зимой: синоптик рассказала о последствиях

2019-й год оказался самым теплым за последние 5 лет не только в Украине, но и по всему миру.

Потепление связано с изменениями во всей климатической системе.

В декабре через очередную волну тепла начался вегетативный период. Цветут деревья во многих регионах - сливы, калина. Распускается верба, цветы.

"Это все происходит из-за того, что скорость движения воздуха уменьшается и на конкретной территории задерживается на длительное время. Обычно - на 5 дней, но уже тянется на месяц-полтора. В 2010 году область высокого давления сохранялась максимум два месяца и тогда были побиты в Украине все температурные рекорды", - говорит завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух.

Самым большим недостатком климатических изменений является большой дефицит осадков. В 2019-м меньше нормы выпало в большинстве регионов. Сильно пострадала Черкасская область.

"Засуха угрожает посевам культур. Фермерам придется прибегнуть к искусственному орошению. Уже нельзя получить хорошие урожаи не только на юге, но и на Полесье, где буквально еще недавно осушали болота. Сейчас уже и там проблемы с засушливостью. Если сейчас зайдет холодный воздух с морозом растения могут погибнуть", - объясняет климатолог.

Дефицит осадков создает большую угрозу для потребления воды. Во многих регионах возникли проблемы с питьевой водой. 75 процентов украинских рек питаются снегом. При его отсутствии часть водоемов пересыхает. Эта тенденция прослеживалась этого года. К тому же не первый год исчезает вода в колодцах. При высокой температуре вода начинает цвести и ухудшается ее качество. Вода требует большей очистки и соответственно больших затрат.

На Полесье песчаные почвы. Когда осадков немного, то влага просачивается через песок и погибают хвойные леса. В то же время увеличивается опасность возникновения лесных пожаров.

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Министр энергетики Алексей Оржель ранее заявил, что к концу века из-за изменения климата под водой окажутся не менее 100 украинских городов и сел.

"В этом году только в Гренландии за высоких температур ледник растаял так, как ожидали это в 2070 году. В Арктике уже почти не осталось многолетнего льда. Эти процессы происходят уже сейчас, - говорит Балабух. - Это действительно большой риск для всех городов и сел Украины, которые расположены вдоль Черного и Азовского морей. Именно они в зоне риска. Поселок Вилково уже затапливает", - отметила Вера Балабух.

В среду, 18 декабря, в Украине сохранится теплая погода. Кое-где дневная температура увеличится. Осадков на территории Украины не ожидается. Прогнозируется солнце или небольшая облачность. Теплая погода продержится в Украине до конца недели. Ближе к субботе будут дожди.

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