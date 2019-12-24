Снег, дождь и небольшие заморозки обещают в новогодние дни

Синоптики советуют успеть насладиться снегом. Фото: korrespondent

Небольшие морозы в Украине ожидаются 27 декабря. Однако с 31-го декабря - 1 января термометры снова покажут плюсовые отметки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В этот период надо успеть выгулять зимнюю одежду, сфотографироваться на фоне снега и забыть в примерочной одну теплую перчатку", - посоветовала синоптик.

С 27-28 декабря, в пятницу-субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха достигнет + 3 ... -4 ° C. Небольшой дождь постепенно превратится в мокрый снег и снег.

На дорогах образуется снежная каша, гололед и местами налипание мокрого снега.

"Подобная погода уже началась в навколокарпатських районах и в ближайшие дни по-ширится на всю Западную Украину. А потом уже и на большинство областей Украины.

Восток долго держаться, но к концу недели и туда циклон принесет осадки ", - добавила Диденко.

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25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях - с мокрым снегом.

Температура воздуха в течение дня предполагается +3 ... + 8 ° C, на юге +7 ... +12 ° C.

В Киеве в среду пройдет дождь, днем ​​будет около + 7 ° C. По вечерам будет идти снег.

24 декабря в Украине значительно ухудшится погода. Утром, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м. На крайнем западе страны сильный дождь