"Во время такого же затмения утонул "Титаник" - астролог шокировала прогнозом

Обычно в течение года бывает по 4 затмения. Фото: pershij.com.ua

Следующий год побьет все рекорды по количеству затмений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"2020 год будет проверять украинцев на устойчивость, - говорит астролог. - Политические, экономические и социальные потрясения могут осложнять жизнь. В течение года состоится 7 затмений. Лунное, которое будем иметь 10 января, будет сопровождать последнее солнечное затмение 26 декабря 2019 года. Новый год встретим в сезоне затмений".

По словам астролога, обычно в течение года бывает по 4 затмения.

"7 - это рекордное количество, - говорит Максимова. - События этого года часто будут носить фатальный характер. В течение ХХ века 7 затмений за год было только 4 раза. Это были нелегкие времена: 1917, 1935, 1973, 1982 годы. Такой год приносит тревожность в обществе. Могут обострятся те проблемы, которые назревали в течение нескольких предыдущих лет. Люди будут чувствовать необходимость что-то радикально изменить".

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Самым сложным периодом 2020 года станет июнь.

"Солнечное затмение 21июня будет нести наиболее фатальные события, - рассказывает астролог. - Это затмение серии 4N, которое несет повышенный риск аварийных ситуаций, техногенных и транспортные катастрофы, голодные годы и притеснения прав и свобод людей. Во время такого же затмение утонул "Титаник" 1912 года, происходили массовое выселение украинцев и голодомор 1930-го. С ним связывают трудовые лагеря и экономические проблемы 1948-го и большое количество авиакатастроф в 2002-м. В это время надо отказаться от перелетов и внедрение новых технологий. Лучше не запускать в работу предприятий, электростанций, воздержаться от экстремальный путешествий и развлечений".

Всего у нас будет три сезона затмений: Солнечное - 26 декабря 2019-го и Лунное 10 января, Лунное 5 июня, Солнечное 21 июня и Лунное 5 июля, Лунное 30 ноября и Солнечное 14 декабря.