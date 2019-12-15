Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов

До Нового года осталось всего две недели, а в Украину до сих пор не пришла метеорологическая зима. Теплом и солнцем радует первый зимний месяц.
Температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Снимки распустившихся почек и пробивающихся из-под земли тюльпанов опубликовала в Facebook нардеп Ирина Геращенко.
"За окном почти весна. Пробиваются тюльпаны, новые листья и почки на сирени и магнолии. Сегодня точно 15 декабря?", — спрашивает она.
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Напомним, в Киеве в ноябре было зафиксировано шесть температурных рекордов.
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