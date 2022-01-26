Кибернаступление на госструктуры: хакеры атаковали официальный сайт Украины

Официальный сайт Украины запустили в прошлом году 14 января. Фото: pixabay.com

В ночь на 26 января хакеры совершили кибератаку на официальный сайт Украины.

Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта Ukraine.ua, сообщило в среду Министерство иностранных дел.

"Сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. По состоянию на 13:00 доступ к сайту восстановили, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается", - говорится в сообщении.

В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

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Официальный сайт Украины запустили в прошлом году 14 января. Это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине. Сегодня сайт Ukraine.ua доступен на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей во всем мире.

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан. В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайтов. Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем из истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след российских хакеров. Польские журналисты также отметили стилистические неточности и удивительный выбор лексем в польском тексте, обнародованном хакерами. В СБУ заявили, что "есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".