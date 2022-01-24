Офицеры из киберзащиты могут появиться в каждом ведомстве

Государственная служба специальной связи и защиты информации предлагает создать должность офицера по киберзащите во всех органах госвласти и всех объектах критической инфраструктуры.
Это связано с недавней кибератакой на государственные сайты, сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь на брифинге после заседания СНБО 24 января, передаёт Gazeta.ua.
"В целях улучшения системы кибербезопасности в государстве принято решение о введении в органах государственной власти и на объектах критической инфраструктуры должностей офицеров по киберзащите с подчинением им службы защиты информации и нормативного закрепления заработной платы не ниже рыночной", - сказал Щиголь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В последний месяц 2021-го по Украине пронеслась волна кибератак на органы госвласти
Также следует создать инструменты финансированного стимулирования сотрудников государственных органов, выполняющих задачи по администрированию ИТ-систем.
И при этом усилить ответственность должностных лиц за невыполнение требований киберзащиты.
При этом необходимо ввести требования по кибербезопасности к подрядным организациям, работающим с органами государственной власти и на объектах критической инфраструктуры.
Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.
В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла.
Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.
Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем по истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след русских хакеров.
Польские журналисты также отметили стилистические неточности и удивительный выбор лексем в польском тексте, обнародованном хакерами.
В СБУ заявили, что "есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".
Комментарии