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суббота, 15 января 2022 11:53

Из-за кибератак РФ украинцы могут остаться без света, тепла и денег - Reuters

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Из-за кибератак РФ украинцы могут остаться без света, тепла и денег - Reuters
Более серьезные кибератаки могут нарушить жизнь простых украинцев. Фото: ua.news

После кибератаки на сайты украинских министерств американские эксперты предупреждают, что хакеры могут готовить более серьезные кибератаки на критически важную инфраструктуру.

Такие атаки могут нарушить жизнь простых украинцев. Об этом сообщает Reuters в статье под названием "Без света, без тепла, без денег – такова жизнь в Украине во время кибервойны".

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах. Организациям необходимо начать подготовку", - отметил аналитик по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По его словам, эта киберактивность может включать разрушительные атаки, нацеленные на критически важную инфраструктуру.

Вмешательство хакеров в работу больниц, энергетических компаний и финансовую систему недавно были редкостью. Но организованные киберпреступники, многие из которых живут в России, в последние два года агрессивно преследовали учреждения с помощью программ-требователей, замораживания данных и компьютерного оборудования, необходимого для ухода за пациентами больниц.

Reuters информирует, что согласно судебным разбирательствам, сообщениям СМИ и медицинским работникам, в некоторых случаях эти вмешательства приводили к гибели пациентов.

"Атака на украинские веб-сайты, состоявшаяся 14 января, включала предупреждение "бояться и ждать худшего" в то время, когда Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих у границ Украины.

Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках, выдвинутые Украиной и другими странами на протяжении многих лет. Несмотря на то, что Россия подозревается в новых веб-атаках, Украина напрямую не обвиняет Россию", - подчеркивает агентство.

Если Россия осуществит новую военную агрессию против Украины, это будет сопровождаться кибератаками, уверен бывший руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович.

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Он отметил, что эти кибератаки, скорее всего, будут разрушительными, но не роковыми.

"Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", – сказал Альперович.

Украина уже пострадала от некоторых из крупнейших на сегодняшний день кибератак на объекты инфраструктуры. В декабре 2015 года первая в своем роде кибератака лишила света 225 тысяч человек на западе Украины, при этом хакеры также атаковали электрораспределительное оборудование, что усложнило попытки восстановить электроэнергию.

За последние два месяца 2016 года хакеры атаковали украинские государственные учреждения около 6500 раз. Тогда правительство заявило, что российские спецслужбы ведут кибервойну против Украины.

"Атака на Государственное казначейство остановила его системы на несколько дней, а это значит, что государственные служащие и пенсионеры не могли вовремя получать зарплату или выплату", - сообщает Reuters.

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.

В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла.

Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.

Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем по истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след русских хакеров.

Польские журналисты также отметили стилистические неточности и удивительный выбор лексем в польском тексте, обнародованном хакерами.

В СБУ заявили, что "есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".

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