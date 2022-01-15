В России задержали хакеров, которые сломали американскую кампанию

ФСБ задержала хакеров. Фото: radiosvoboda.org

В России задержаны участники группы хакеров REvil, рассылавшие вирусы для вымогания денег. Один из них причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.

Об этом сообщили в Белом доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К кибератаке на украинские правительственные сайты причастна Россия

Хакеры были задержаны ФСБ по запросу США в рамках договоренностей по кибербезопасности.

"Мы считаем, что один из тех, кто был задержан в пятницу, несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline минувшей весной. Мы стремимся к тому, чтобы те, кто совершает атаки на американцев с помощью вирусов-требователей, предстали перед судом" , – заявила представительница Белого дома.

Американские власти надеются, что задержанные участники группировки хакеров предстанут перед правосудием.

"Мы ожидаем, что Россия будет преследовать в судебном порядке в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали – таковы наши ожидания. И мы ожидаем, что они предстанут перед судом", - добавила представитель администрации.

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании 14 вероятных членов хакерской группировки Sodinokibi/REvil в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов 14 января. Группировку подозревают в коммерческой атаке на фирму Kaseya из Флориды, которая повлияла на бизнес по всему миру. 8 мая компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, потому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием DarkSide.