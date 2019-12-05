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четверг, 05 декабря 2019 21:26

Каждый имперский проект России начинался с Украины - Брайан Уитмор

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Каждый имперский проект России начинался с Украины - Брайан Уитмор
Уитмор заявил, что Украина является первой линией сопротивления амбициям России. Фото: TripAdvisor

Украина является первой линией сопротивления Европы имперским амбициям России.

И если Москве удастся расширить свое влияние на Украину - она ​​на этом не остановится. Об этом заявил представитель Center for European Policy Analysis (США) Брайан Уитмор в видеообращении к Форуму Безопасности молодых лидеров, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

"История показывает, что каждый российский имперский проект начинался с Украины, но ни один из российских имперских проектов не заканчивался на Украине", - подчеркнул Уитмор.

По его мнению, Украина и Грузия могли бы стать для Европы гораздо более надежными партнерами в сфере безопасности в Черноморском регионе чем, например, Турция или Болгария.

"Украина должна рассматриваться не как политика безопасностная проблема Европы, а как безопасностный актив. Украина - это восточный фронт Запада, а сильная, стабильная и процветающая Украина будет означать безопасный и защищенный Запад", - подчеркнул он.

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Уитмор считает неуместными дискуссии о том, имеют ли европейские страны выражать солидарность с Украиной. По его убеждению, Украина - это часть Европы, которая долгое время была от нее отделена из-за российской агрессии.

"История Европы имеет не много смысла, если она не включает Украину. А история Украины имеет не много смысла, если рассматривается отдельно от истории Европы", - считает Уитмор.

После успешного проведения структурных реформ Украина будет иметь возможность стать членом НАТО. Реформы являются приоритетом не только в сфере оборони и безопасности, но и в других плоскостях, касающихся функционирования государства, об этом заявил председатель представительства НАТО в Украине Александр Винников во время Форума Безопасности во Львове.

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