Представитель НАТО назвал приоритеты Украины при вступлении в альянс

НАТО хочет видеть реформы в Украине. Фото: static.ukrinform.com

После успешного проведения структурных реформ Украина будет иметь возможность стать членом НАТО.

Реформы являются приоритетом не только в сфере оборони и безопасности, но и в других плоскостях, касающихся функционирования государства, об этом заявил председатель представительства НАТО в Украине Александр Винников во время Форума Безопасности во Львове.

"Мы продолжаем оказывать очень практическую помощь Украине, чтобы Украина лучше могла защищать себя от агрессии, а также могла имплементировать структурные евроатлантические реформы, которые приблизят ее к членству в НАТО, что, конечно, остается решением Альянса: Украина будет членом в будущем", - отметил Винников.

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По его словам, важными также являются демократия, верховенство права, рыночная экономика, управление и соблюдение общих ценностей. Чиновник уверяет, что НАТО продолжит оказывать Украине поддержку в проведении реформ и защите ее территориальной ценности и суверенитета.

5 декабря на Форуме безопасности молодых лидеров во Львове премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк вспомнил о 25-летие подписания Будапештского меморандума. Он отметил, что из этого документа надо сделать выводы.