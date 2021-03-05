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пятница, 05 марта 2021 13:16

Какую погоду ждать в выходные

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Какую погоду ждать в выходные
Выходными в Украине будет холодно. Фото: pixabay.com

В Украине будет довольно прохладно. Уже сегодня начало снежить.

Завтра осадки продвинутся преимущественно к центру и на восток, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем 6 марта мокрый снег и дожди периодически ожидаются в восточных областях, на севере и в районе Карпат.

На выходных в Украине будет холодно, днем +1...6°С. Ночью мороз.

В Киеве 6-7 марта также прохладно, +2...4°С. Ветрено, но без осадков.

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В марте 2021 года - 9 выходных. Дополнительным днем отдыха станет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.

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05
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