Какую погоду прогнозируют в первый день августа

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4635
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 783
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 738
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
6
6
9
5
7
В Киеве за неправильную парковку эвакуировали элитный спорткар
В Киеве за неправильную парковку эвакуировали элитный спорткар
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
Нацгвардия получила новое оружие по стандартам НАТО
Нацгвардия получила новое оружие по стандартам НАТО
Видео
Все видео
Опять более тысячи: Украина не сбавляет темпы в распространении коронавируса
Опять более тысячи: Украина не сбавляет темпы в распространении коронавируса
Авиакатастрофа МАУ: начались переговоры о выплате компенсаций
Авиакатастрофа МАУ: начались переговоры о выплате компенсаций
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
Украина установила рекорд по количеству больных на коронавирус в сутки
Украина установила рекорд по количеству больных на коронавирус в сутки
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4635
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 612
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 468
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 12:22

Какую погоду прогнозируют в первый день августа

  Комментировать
Какую погоду прогнозируют в первый день августа
В субботу, 1 августа, в Украине будет преобладать дождливая погода. Фото: pixabay

Кратковременные грозовые дожди 1 августа в Украине вероятны практически повсеместно.

В центральной части в основном солнечно, на юге будет солнечно, сухо и тепло, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Температура воздуха на юге ожидается завтра +25 +29°C. На остальной территории Украины +22 +26°C, на Закарпатье до +28°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поваленные деревья и уничтоженные дома: очередная непогода наделала беды на Буковине

В Киеве первый день августа будет свежим и влажным. Предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха до +22 +23°C.

В воскресенье более вероятна сухая погода, однако с более свежим воздухом.

Потепления следует ожидать во вторник, 4 августа.

С 31 июля по 3 августа в Украине ожидается похолодание. Это связано с прохождением холодных, очень активных атмосферных фронтов. Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какую погоду прогнозируют в первый день августа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 8307
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 7920
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 7065
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5679
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5400
Общество
Очередной конфуз в правительстве: Минздрав придумал 21 новую страну
Очередной конфуз в правительстве: Минздрав придумал 21 новую страну Просмотров: 576
Для пересечения КПВВ на линии разграничения нужен страховой полис
Для пересечения КПВВ на линии разграничения нужен страховой полис Просмотров: 180
Без паспорта во время карантина не выходить: суд признал законными штрафы
Без паспорта во время карантина не выходить: суд признал законными штрафы Просмотров: 459
Украина будет бороться за право принять Олимпийские игры
Украина будет бороться за право принять Олимпийские игры Просмотров: 153
Сквер в Варшаве назвали в честь генерала УНР
Сквер в Варшаве назвали в честь генерала УНР Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 52463
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua