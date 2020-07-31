Какую погоду прогнозируют в первый день августа

В субботу, 1 августа, в Украине будет преобладать дождливая погода. Фото: pixabay

Кратковременные грозовые дожди 1 августа в Украине вероятны практически повсеместно.

В центральной части в основном солнечно, на юге будет солнечно, сухо и тепло, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Температура воздуха на юге ожидается завтра +25 +29°C. На остальной территории Украины +22 +26°C, на Закарпатье до +28°C.

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В Киеве первый день августа будет свежим и влажным. Предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха до +22 +23°C.

В воскресенье более вероятна сухая погода, однако с более свежим воздухом.

Потепления следует ожидать во вторник, 4 августа.

С 31 июля по 3 августа в Украине ожидается похолодание. Это связано с прохождением холодных, очень активных атмосферных фронтов. Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.