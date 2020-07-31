Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло

С 31 июля по 3 августа в Украине ожидается похолодание.
Это связано с прохождением холодных, очень активных атмосферных фронтов. Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.
"Сейчас мы рассчитываем на прохождение нескольких холодных, очень активных атмосферных фронтов. Поэтому температура в ближайшие дни будет снижаться", - уточнил он, передает Obozrevatel TV.
31 июля и 1 августа в западных и северных областях Украины температура воздуха днем составит 20-25 градусов. На остальной территории тоже будет не очень жарко - 22-27 градуса. Такие погодные условия сохранятся до 3 августа.
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Синоптик подчеркнул, что прохождение атмосферных фронтов 31 июля и 1 августа будет сопровождаться грозами и шквалами.
С 4 августа на большей части территории страны дневные температуры будут находиться в диапазоне 25-30 градусов, на юге и востоке немного выше - 30-35 градусов.
Вместе с тем синоптик сообщил, что годовой температурный пик Украина уже прошла.
"Мы идем к снижению температур. Скорее всего, экстремумов мы не увидим, превышение исторических значений мы не увидим, хотя волны тепла мы будем наблюдать", - добавил синоптик.
Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.
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