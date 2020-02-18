Какой погодой порадует зима украинцев

В этом году зима бьет температурные рекорды. Фото: 4mama.ua

19 февраля в Украине будет сухая и солнечная погода.

Небольшие дожди вероятны лишь в районе Приазовья, а снег - в Карпатах, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ночью температура будет держаться на уровне нуля, однако на востоке опустится до -5. Днем в большинстве областей Украины до 9 градусов тепла.

В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем предполагается около 5-6 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы прошли "точку невозврата" - метеорологи

Середина февраля в столице приносит новые температурные рекорды. Синоптики заявляют об аномально высоких ночных температурах воздуха.