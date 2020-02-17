В Киеве - самые теплые за 140 лет ночи

В Киеве заметили новый температурный рекорд. Фото: stolychno.news

Середина февраля в столице приносит новые температурные рекорды - синоптики заявляют об аномально высоких ночных температурах воздуха.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 февраля в Киеве была теплая ночь за все время наблюдений а это 140 лет.

Столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3 ° С, что на 1,4 ° С теплее, чем в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 ° С, что на 0,1 ° С теплее, чем в 1974 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самая теплая за 139 лет" – метеорологи о годовой погоде в Киеве

Климатические изменения в Украине происходят быстрее, чем в других странах. Повышение температуры бьет рекорды, а нынешняя зима может стать самой теплой за последнее столетие. О климате в Украине рассказала в интервью заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух.