Без снега реки будут пересыхать - климатолог

Климатические изменения в Украине происходят быстрее, чем в других странах. Повышение тепературы бьет рекорды, а нынешняя зима может стать самой теплой за последнее столетие.

Автор: Укринформ Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух: "В Украине климат меняется быстрее, чем в других странах"

О климате в Украине рассказала в интервью Gazeta.ua заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух.

- Климатические изменения произошли не только в Украине. Они наблюдаются во всем мире. С середины 1970-х средняя глобальная температура перешла через 0 градусов, аналогично выросла и в Северном полушарии, странах Европы. В Украине с 1990-х годов наблюдается интенсивный рост температуры воздуха и изменение различных климатических параметров. То есть наблюдается в целом изменение в климатической системе.

Что конкретно меняется в климате Украины?

- Продолжительность сезонов. Меняется количество экстремальных явлений, связанных с температурой. Например, количество морозных и жарких дней, "тропических ночей" (явление, когда когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течении суток. - Gazeta.ua). Этот процесс меняет увлажнение, ветровой режим.

Какие погодные тенденции наблюдаете?

- С 1961-го по 2019-й, если сравнивать темпы изменения температуры с глобальными, в Украине они происходили вдвое быстрее. Попадаем в регион планеты, где изменения температуры происходят наиболее интенсивно. Особенно в теплый и холодный периоды.

Средняя температура февраля впервые может стать положительной

Погода зависит от общей циркуляции на Северном полушарии. Формируется центрами действия атмосферы. Ими являются, например, Исландский минимум - циклоны, которые формируются вокруг Исландских островов, и Азорский максимум. Погода зависит от того, откуда будет приходить воздух.

Сейчас у нас преобладают юго-западные потоки и воздух поступает из Атлантики. Он теплый и влажный. При этом преобладает область высокого давления. Это способствует дефициту осадков.

Морозы, которые были у нас, связанные с Сибирским антициклоном. Сейчас его нет.

Автор: Укринформ Нынешняя зима в Украине имеет все шансы стать самой теплой

Как конкретно потоки воздуха влияют на погоду?

- Если говорить о зиме, то наиболее характерной чертой является повышение минимальных температур. Уменьшается количество снега с морозом. В то же время количество дней с сильными морозами не слишком изменилось. Это опасно, потому что у нас часто даже не прекращается вегетация. На деревьях можно увидеть почки. То есть, вероятность сильного притока холодного воздуха с сильными морозами, остается. Такое может быть даже весной

Пока же в Киеве нет еще метеорологической зимы (когда средняя за сутки температура ниже нуля градусов на протяжении пяти дней подряд. - Gazeta.ua). Было только три зимних дня. Хотя в ноябре было восемь. В декабре таких было семь, но не подряд.

Погода первой декады января в Киеве была такой, как обычно бывает в Крыму. Если говорить об аномалиях, очень высокие были температуры на востоке Украины, где обычно значительно холоднее. Температура около нуля для них аномально высокой. За сутки были 10 градусов и выше.

В Украину до сих пор не пришла метеорологическая зима

Прошлый год довольно информативен. Наблюдались аномально высокие температуры, за исключением января и июля. При этом, июнь был теплый, февраль и декабрь - одни из самых теплых.

Какие последствия потепления для Украины?

- Увеличивается вегетативный период. Это дает дополнительные преференции для сельского хозяйства. Урожай озимых культур созрел гораздо раньше. Это дает возможность вырастить еще один дополнительный, третий, урожай. При достаточном увлажнении.

Имеем возможность выращивания новых теплолюбивых культур. Ни Киевщине уже растут персики и даже хурма. Многие культуры, не характерных для нашего региона, успешно вырастают и вызревают - тот же виноград или баклажаны.

Есть риск, что потепление приведет к обмелению рек и проблем с пресной водой?

- Если говорить об осадках, картина интересна. Сумма осадков, в отличие от температуры за год почти не меняется. Однако, происходит перераспределение осадков по сезонам и меняется их структура.

Так, за счет высоких температур, осадки выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега. Для Украины это проблема. Потому что у нас реки имеют снеговое питание. Если мы его теряем, то они, соответственно, теряют воду. Она, даже сейчас, испаряется. Земля не промерзла, вода просачивается. Это влияет на водообеспеченность рек и снижение увлажнения почв. В конце концов - на урожай и вообще на наличие пресной воды для орошения, которая необходима нам в теплый период.

Автор: kg.ua Реки в Украине имеют снежное питания и изменение в структуре осадков приводит к пересыханию водоемов

В перспективе будем иметь существенные проблемы с питьевой водой?

- Это проблема, которая становится характерной не только для южных областей. Большие проблемы уже проявляются на Полесье - там, где недавно осушали болота. Там песчаные почвы. И если осадков выпадает недостаточно, там становится засушливо. Местность начинает превращаться в пустыню.

Если не будет снега, реки потеряют питание и будут пересыхать

В течении года в Украине сейчас преобладают антициклональные процессы. Циклонов выходит все меньше на территорию Украины, но возрастает их интенсивность. При высокой температуре, а мы находимся в умеренных широтах, могут развиваться мощные конвективные процессы. Образуются отдельные облака или облачные системы, из которых выпадают очень сильные осадки, град, связанные с ними шквалы.

За несколько часов может выпасть норма осадков двух или более месяцев. Так в 2019 году была как раз такаю ​​ситуация. Во многих регионах выпало за лето пару дождей. Бездождевой период длился 75 дней и более на фоне высоких температур. Все это приводит к увеличению засушливости при том, что количество осадков за год может быть даже больше за норму.

Наблюдали локальность осадков. Скажем, выпадают только в одном месте, а на соседнее поле может даже не капнуть.

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Это наносит дополнительный ущерб, например, сельскому хозяйству?

- Такие интенсивные ливни вымывают урожай, увеличивается эрозия почвы. При этом вода не просачивается, не может быть эффективной для растений. Быстро стекает и может нанести только ущерб. Для нас важно, чтобы осадки выпадали равномерно. Это раньше и было характерно. На фоне неравномерности осадков увеличивается испаряемость. В течение прошлого года наблюдалась сухая погода в течение почти 8 месяцев.

Какие прогнозы на дальнейшую зиму?

- Остается возможность, что морозы будут еще этой зимой. Спрогнозировать их можно только за пять дней. Такие современные методы.

Ожидаем, что февраль будет чрезвычайно теплый. Если все сбудется - аномально теплый. В среднем за месяц температура может быть минимум на 2-3 градуса выше, которая наблюдалась в начале прошлого века. Это практически средняя за месяц температура может быть положительной. Поэтому, осадки будут, вероятно, дождями, а не снегом.

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги теплого года в столице за 139 лет. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6°С, что на 2,9°С превышает климатическую норму, и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.