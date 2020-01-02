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четверг, 02 января 2020 14:01

"Самая теплая за 139 лет" - метеорологи о годовой погоде в Киеве

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&quot;Самая теплая за 139 лет&quot; - метеорологи о годовой погоде в Киеве
В течение 2019 году в Киеве погода установила 36 температурных рекордов. Фото: Ked_pled.livejournal.com

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги теплого года в столице за 139 лет.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до + 10,6 ° С, что на 2,9 ° С превышает климатическую норму и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 ° С и стал самым теплым за весь период наблюдений.

Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15 ° С. Но в этом году, а именно 18 декабря, она поднялась до +15,2 ° С. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.

Холоднее всего было 9 января, когда температура опустилась до -14,4°С, самый жаркий день - 13 августа, тогда температура в тени достигала ровно + 35,0°С.

Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

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Осадков на проспекте Науки, 37 выпал 521 мм, что соответствует 80% климатической нормы. Однако, распределились они очень неравномерно: более полутора месячные нормы в мае, а осень в столице заняла пятую строчку среди сухих с 1891 года.

Недобор осадков наблюдался каждый месяц, начиная с июня.

На неделе в Украине будут только два дня с субкомфортной погодой, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда.

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02
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