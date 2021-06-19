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Какая погода ожидает украинцев на выходных

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Какая погода ожидает украинцев на выходных
На выходных в Украине будет переменная облачность. На некоторых территориях местами дождь и гроза. Фото: facebook.com

В Украине на выходных ожидается жаркая погода, до 32° тепла, но местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В субботу, 19 июня, будет переменная облачность. В Карпатском регионе, южной части и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории страны без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в восточных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​25-30°, сообщает Украинский гидрометцентр.

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20-21 июня также переменная облачность. 20 июня ночью в южных, большинстве центральных и северных областей, днем ​​на Правобережье небольшие, местами умеренные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. 21 июня без осадков, лишь в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​в южных областях и на Прикарпатье 24-29°. На остальной территории 27-32°. В Карпатах ночью 9-14°, днем ​​17-22°.

22-23 июня в восточных и большинстве северных областей без осадков. На остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, днем ​​27-32°, в восточных областях до 34°.

24-28 июня в восточных и юго-восточных областях без осадков, температура ночью 15-20°, днем ​​30-34°. На остальной территории Украины местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем ​​27-32°. В западных областях, кроме Закарпатья, 24-29°.

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В столичном регионе 19 июня переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-10 м/с. Температура по Киеву ночью 16-18°, днем ​​27-29°. По области ночью 13-18°, днем ​​25-30°.

20-21 июня в Киеве также переменная облачность. 20 июня местами небольшие кратковременные дожди, грозы. 21 июня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°.

22-23 июня в столице местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью 22 июня без осадков. Температура ночью 15-20°, днем ​​27-32°.

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