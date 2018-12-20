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Как выбрать настоящую красную икру

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Как выбрать настоящую красную икру
Настоящая икра в кипятке не расстворяется Фото: nevsedoma.com.ua

Поддельная красная икра отличается сильной упругостью и однотонностью. Председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков посоветовал, как выбрать хороший продукт к праздничному столу.

В кипятке подделка растворяется, рассказывает УНН.

"Изготавливается, как правило, из желатина или водорослей, отличается сильной упругостью и, если присмотреться, у нее отсутствует ядро - она однотонная. Вы можете провести тест - искусственные икринки в кипящей воде растворятся", - сообщил эксперт.

Для изготовления икры часто используют не свежее сырье, а замороженное. Чтобы не приобрести такой некачественный продукт, необходимо посмотреть на дату изготовления икры. Она должна совпадать с периодом нереста данной породы рыбы.Это июль-сентябрь.

Чистяков подчеркнул, что 60% икры на украинском рынке нелегального или сомнительного производства.

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При выборе красной икры к новогоднему столу следует обратить внимание на дату изготовления, маркировки на крышке или на рассыпчатость икры продается на развес.

В этом году украинские магазины продают красную икру на 10-15% дороже, чем в прошлом году.

"Дешевле всего банку 120 г красной натуральной икры сегодня можно найти за 100 грн. Средняя цена икры форели хорошего качества - это 140-150 гривен за 100 грамм. Кета обойдется в 240 гривен за 100 грамм. Икра кеты дороже, ведь она живет только в дикой природе. Черная икра стартует от 1500 гривен за 100 грамм", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Дата
20
декабря

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