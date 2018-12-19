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среда, 19 декабря 2018 21:10

Красная или черная: какую икру украинцы покупают к новогоднему столу

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Красная или черная: какую икру украинцы покупают к новогоднему столу
Ранее красную икру фасовали в банки по 130 г. В прошлом году появилась тара по 100 г. Сейчас некоторые производители фасуют икру по 80 г. Фото: finance.rambler.ru

В этом году украинские магазины продают красную икру на 10-15% дороже, чем в прошлом году.

"Дешевле всего банку 120 грамм красной натуральной икры сегодня можно найти за 100 гривен. Средняя цена икры форели хорошего качества - это 140-150 гривен за 100 грамм. Кета обойдется в 240 гривен за 100 грамм. Икра кеты дороже, ведь она живет только в дикой природе. Черная икра стартует от 1500 гривен за 100 грамм", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Ранее красную икру фасовали в банки по 130 г. В прошлом году появилась тара по 100 г. Сейчас некоторые производители фасуют икру по 80 г. Таким образом удешевляют стоимость продукта.

"Нужно внимательно проверять сроки годности икры. Срок годности икры в стекле остался 12 месяцев, как и был всегда. До 3 месяцев снизился срок годности продукта в жестянке и пластиковой банке. Это связано с переходом на использование натуральных и безопасных консервантов", - говорит Алексей Дорошенко.

В Украине перед новогодними праздниками продукты подорожают на 10-15%. Цены вырастут из-за сезонного спроса на товары.

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19
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