Как вернуть в свою жизнь успех и деньги

Нельзя прокалывать уши и делать татуировки. Фото: pixabay.com

6 марта внимательно проверяйте качество купленных продуктов. Повышается опасность пищевых отравлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не допускайте обезвоживания организма, - говорит астрологиня. - Употребляйте то, что приготовили сами. Так удастся избежать отравления. Нельзя прокалывать уши и делать татуировки. Будут беспокоить бессонница и болезни кишечника. Не перегружайте спину. Начнет прогрессирует сколиоз. Подбирать очки лучше в субботу до обеда. Хорошо отдохните и обдумайте, чем хотите заниматься дальше. Это поможет вернуть успех и деньги в свою жизнь".

Овен

Ослабевает память. Рассеивается внимание. Чаще чередуйте умственную и физическую работу. Не лишайте себя полноценного сна.

Телец

Начинайте дни с дыхательной гимнастики. Полезной будет утренняя пробежка и подвижные спортивные игры. Передвигайтесь пешком. Дышите полной грудью.

Близнецы

Напомнят о себе старые травмы суставов и связок. В местах бывших повреждений могут возникать воспалительные процессы и отеки. Длительные переходы сейчас вам не под силу.

Рак

Напомнят о себе болезни половых органов. Воздержитесь от секса. Ухудшается самочувствие женщин климактерического возраста. Не перегружайте себя работой.

Лев

Уделите больше времени уходу за кожей. Старайтесь избегать преждевременного ее старения. Обратитесь за советом к косметологу.

Дева

Ограничивайте себя на пирах и званых обедах. Переедать опасно. Откажитесь от сладких десертов. Быстро будет набираться лишний вес.

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Весы

Проведите профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Стимулируйте полноценный отток крови из вен. Отдыхайте, подняв ноги.

Скорпион

Время начать борьбу с остеохондрозом. Начните курс лечебного массажа. Проведите очищение организма.

Стрелец

Ослабляются защитные силы организма. Не допускайте переохлаждения. Легко можно заболеть простудой.

Козерог

Меняется кислотность желудка. Может беспокоить изжога. Продумайте дневной рацион питания на эти дни.

Водолей

Не стоит подбирать новой косметики, красить волосы. Не пора начинать нового курса лечения. Повышается риск появления аллергических реакций.

Рыбы

В воскресенье начните курс общеукрепляющих процедур. Подойдут и занятия восточными оздоровительными системами. Больше времени уделите водным процедурам.

6-7 марта откажитесь от длительных походов и веселых развлечений. Лучше вы будете чувствовать себя в мягком кресле рядом с любящими людьми.