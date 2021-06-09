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среда, 09 июня 2021 08:09

Грозы и град облюбовали Украину: где ухудшится погода

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Грозы и град облюбовали Украину: где ухудшится погода
В Ровно в среду пройдет ливень, прогнозируют переменную облачность. Фото: pixabay.com

9 июня в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с. Сухая и теплая погода ожидается только во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Предлагаем подробнее ознакомиться с погодой, что будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве пройдет сильный ливень, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +25°C.

Во Львове в среду будет сухо и малооблачно. Днем воздух прогреется до +24°С.

В Луцке также переменная облачность, днем ожидается +25°С.

В Ровно в среду пройдет ливень, прогнозируют переменную облачность и +25°С.

В Хмельницком сегодня будет небольшой дождь и переменная облачность, днем +23°С.

В Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах 9 июня будет переменная облачность, днем +24°С.

В Виннице сегодня также ливень, днем будет в пределах +13...24°С.

В Житомире в среду ожидается гроза и переменная облачность, температура днем +23°С.

В Черкассах сегодня ливень и переменная облачность, столбики термометров покажут +23°С.

В Кропивницком - переменная облачность, температура днем +24°С и небольшой дождь.

В Полтаве сегодня температура воздуха достигнет +13...22°С, но пройдет сильный ливень.

В Одессе и Николаеве 9 июня ожидается переменная облачность, температура днем +25°С и небольшой дождь.

В Херсоне в среду +26°С, но ливень.

В Запорожье ожидается сильная гроза, температура днем +23°С.

В Харькове и Сумах сегодня температура воздуха в пределах +12...23°С, ожидаются переменная облачность и ливень.

В Днепре температура днем будет +25°С, сильный ливень.

В Симферополе в среду будет в пределах +12...20°С, пройдет гроза.

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Лето в Украине будет в этом году довольно жарким. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

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Дата
09
июня

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