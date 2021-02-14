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воскресенье, 14 февраля 2021 19:55

Гройсман - украинский Брежнев - уходящая неделя в цитатах

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Министр Степанов ответственный за тысячи смертей, которых можно было бы избежать. Для этого надо было только закупить лекарства и качественно бороться с пандемией

говорит председатель координационного совета пациентскими организации "100% Жизнь" Дмитрий Шерембей.

Министерство здравоохранения обвиняет госпредприятие "Медицинские закупки" в срыве закупок лекарств и медизделий. Государственный закупщик наоборот - говорит о саботаже со стороны Минздрава.

В Украине до сих пор не начались прививки от ковида.

До конца февраля Украина должна получить один миллион доз вакцины AstraZeneсa. Американской Pfizer мы не получим на следующей неделе из-за бюрократических трудностей.

Приходят новые генпрокуроры, но такое впечатление, что память у них как у рыбки Дори, что теряет ее каждые 30 секунд - не анализируют, в каком состоянии государственные процессы находились до них

комментирует политолог Константин Батозский информацию о том, что ЕС может снять санкции с сына Януковича - Александра, и. о. премьера Сергея Арбузова, члена Комитета финансов ВР Александра Клименко и министра образования Дмитрия Табачника. Причиной называют непредоставление Киевом вовремя доказательств.

Гройсман имеет образ современного украинского Брежнева, который обеспечил нормальный рост экономики, доходы. Он не был суперярким шоуменом, но четко знал, что делать. Сейчас на таких запрос растет

анализирует последнюю социологию группы "Рейтинг" политолог Николай Давыдюк. Согласно ей, украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталий Кличко. Председатель ВР Дмитрий Разумков занимает четвертую позицию. Его опередил бывший премьер Владимир Гройсман.

90 процентов приходят в автошколы не за знаниям и навыками вождения, а за удостоверением

утверждает эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

На сайте Министерства внутренних дел появился проект, предусматривающий увеличение срока между сдачей теоретического и практического экзаменов для будущих водителей. Разбираем, что предполагает соответствующий проект и какие самые распространенные проблемы в автошколах Украины.

Не знаем, все ли куски тела нашли или нет. Детей жалко. Сиротами остались. Когда Федора водили на воспроизведение событий - люди хотели учинить самосуд

рассказывает сосед подозреваемого Юрий.

8 февраля задержали Федора Крамара. Мужчину подозревают в убийстве жены Марины в селе Розкишна Ставищенского района Киевской области. Тело расчленил, сжег и утопил останки.

Все российские бунтари были родом с Украины. Навальный также имеет украинские корни. Но, кроме бунта, они ничего не изменили в РФ

говорит в интервью Gazeta.ua политик и дипломат Роман Бессмертный. Говорили о дипломатическом провале Брюсселя в Москве, строительстве газопровода "Северный поток-2", поддержкеСША для Украины, санкциях против каналов Медведчука и прогнозировали ход войны в Донбассе.

Автор: Глеб Гаранич / REUTERS
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Коммунальщицы Киева отдыхают после уборки последствий рекордного за два года снегопада в столице

15-18 февраля ожидается сильное похолодание, которое достигнет 25-30 градусов мороза в северных регионах страны

прогнозирует директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

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14
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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