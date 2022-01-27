Граждане каких стран чаще всего путешествуют по Украине - рейтинг

Назвали топ-10 стран, граждане которых чаще всего ездили в Украину в течение прошлого года.

Данные за 2021 год вместе с итогами пропускных операций сообщает Госпогранслужба.

"Больше всего в Украину ездили граждане Молдовы. Более 1,05 млн туристов оттуда посетили страну за прошлый год. На втором месте граждане России — 518 тыс., а на третьем — Польши с 310 тыс.", - говорится в сообщении.

Четвертое место у Беларуси. В 2021 году в Украину приезжали 272 тыс. белорусов. Поток людей оттуда уменьшился на 41%.

Автор: dpsu.gov.ua Больше всего в Украину ездили граждане Молдовы, России и Польши

Замыкают пятерку граждане Румынии. В 2021 году из этой страны приезжали 264 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину посетило рекордное количество иностранцев

Далее следуют Турция, Венгрия, Германия, Израиль и США.

Всего в прошлом году поток иностранцев, которые едут в Украину вырос на 26% по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году в Украине больше всего средств на одного человека потратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США.