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четверг, 27 января 2022 16:05

Граждане каких стран чаще всего путешествуют по Украине - рейтинг

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Назвали топ-10 стран, граждане которых чаще всего ездили в Украину в течение прошлого года.

Данные за 2021 год вместе с итогами пропускных операций сообщает Госпогранслужба.

"Больше всего в Украину ездили граждане Молдовы. Более 1,05 млн туристов оттуда посетили страну за прошлый год. На втором месте граждане России — 518 тыс., а на третьем — Польши с 310 тыс.", - говорится в сообщении.

Четвертое место у Беларуси. В 2021 году в Украину приезжали 272 тыс. белорусов. Поток людей оттуда уменьшился на 41%.

Автор: dpsu.gov.ua
  Больше всего в Украину ездили граждане Молдовы, России и Польши
Больше всего в Украину ездили граждане Молдовы, России и Польши

Замыкают пятерку граждане Румынии. В 2021 году из этой страны приезжали 264 тыс. человек.

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Далее следуют Турция, Венгрия, Германия, Израиль и США.

Всего в прошлом году поток иностранцев, которые едут в Украину вырос на 26% по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году в Украине больше всего средств на одного человека потратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США.

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Дата
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