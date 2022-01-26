Гололед, "каша" и морозы до -13°C: синоптик обновила прогноз

Четверг в Украине пройдет со снегом и мокрым снегом.

Атмосферные фронты принесут завтра влажную погоду с осадками практически повсюду, кроме восточных областей, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Начнет усиливаться ветер до штормовых значений, сначала будет задувать на Западе и Севере, а послезавтра, в пятницу, практически везде в стране ветер будет сильным", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Атмосферные фронты "скандинавской циклонической семейки" принесут завтра влажную погоду с осадками

Самая низкая температура воздуха ожидается в восточной части и на северо-востоке, ночью до -9...13°C, днем -3...8°C. На севере теплее будет в Житомирской и Киевской областях, днем 0...-2°C. В Черниговской и Сумской областях - все еще мороз, -4...7°C. На западе от +2...-2°C.

"В Центре градусы будут смотреть кто знает куда: в Винницкой области около нуля, Кропивницкий с районами и Черкасская область -1...3°C, Полтавщина, Днипро с районами -3...7°C. На Юге в Одесской области +1...0°C, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 0...-3°C, на Запорожье -2...5°C", - добавляет синоптик.

В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах дополнительная каша и гололедица. Будет облачно, ветер с запада завтра усилится во второй половине дня. В течение четверга температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +1...-2°C.

Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью, ветром и периодическими осадками. На Востоке несколько потеплеет.

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В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - вплоть до оттепели и небольших "плюсов". Однако потом морозы еще вернутся.