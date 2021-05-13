Фотоловушка в Чернобыле "поймала" редких животных

На территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попали редкие косули. Животные паслись на лесной поляне.

Об этом в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Фото: фотографии с фотоловушек "Полесья"

Отмечается, что на территории этого заповедника обитает много копытных - оленей, лосей, косуль.

"Правда, последних представителей рода оленевых, которых еще называют дикими козами или косулями, в зоне отчуждения меньше. По крайней мере, так утверждают специалисты, исследовавшие следы диких животных по снегу. Однако в фотоловушки грациозные и тонконогие серны попадают частенько", - говорится в сообщении.

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На кадрах видно, как животные пасутся, играют и настороженно прислушиваются к звукам вокруг.

"И не зря. Потому что на косуль в лесу охотится даже лиса, не говоря уже о волке или рыси. И единственный способ спасения этих животных от хищников - побег", - добавили зоологи.

Ранее в Чернобыле в который раз заметили лошадь Пржевальского. Животное встретили прямо на проезжей дороге.