Чернобыльской дорогой "дефилировала" лошадь Пржевальского

На территории Чернобыльской зоны в который раз заметили лошадь Пржевальского. Животное встретили прямо на проезжей дороге.
Об этом в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.
"Храбрый. Ибо хозяин", - говорится в описании фотографии.
Отметим, что среди животных в зоне отчуждения больше всего лошадей Пржевальского. Их завезли туда в 1998 году. Так они стали символом регенерации Чернобыля после трагедии.
Конь Пржевальского - единственный вид дикой лошади, что существует сегодня. Кроме зоны отчуждения, лошадь Пржевальского населяет биосферный заповедник "Аскания-Нова".
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26 апреля прошло 35 лет со дня Чернобыльской трагедии. Фотокорреспондент посетил Припять и показал, каким является полный боли и воспоминаний город.
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