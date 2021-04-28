Чернобыльской дорогой "дефилировала" лошадь Пржевальского

На территории Чернобыльской зоны в который раз заметили лошадь Пржевальского. Животное встретили прямо на проезжей дороге.

Об этом в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Фото: Оксана Красюн

"Храбрый. Ибо хозяин", - говорится в описании фотографии.

Отметим, что среди животных в зоне отчуждения больше всего лошадей Пржевальского. Их завезли туда в 1998 году. Так они стали символом регенерации Чернобыля после трагедии.

Конь Пржевальского - единственный вид дикой лошади, что существует сегодня. Кроме зоны отчуждения, лошадь Пржевальского населяет биосферный заповедник "Аскания-Нова".

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26 апреля прошло 35 лет со дня Чернобыльской трагедии. Фотокорреспондент посетил Припять и показал, каким является полный боли и воспоминаний город.