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среда, 05 мая 2021 19:15

В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
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На территории Чернобыльской зоны нашли очень редкие растения - Сон луговой и Сон раскрытый, или широколистный. Оба занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Республики Беларусь как неоцененные.

Об этом в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Фото: Денис Вишневский

Сон широколистный также занесен в Бернскую Конвенцию 1979 года в качестве вида, подлежащего особой охране.

"Эти первоцветы встречаются в заповеднике в сосновых лесах, на опушках и цветут в конце апреля - начале мая. Сон луговой цветет одновременно с появлением листьев. В сон-траве широколиственные листья, собранные в прикорневую розетку, появляются после отцветания растения. Размножаются семенами, не распространяясь на большие площади", - говорится в сообщении.

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Численность обоих видов сон-травы уменьшается вследствие человеческой деятельности: распашка, выпас скота, срывание на букеты и тому подобное. Но благодаря природоохранным мероприятиям, оба вида в Чернобыльском заповеднике имеют стабильные локальные популяции, добавили эксперты.

В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели первые магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых деревьев.

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